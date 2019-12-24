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سياسي

"النواب" جذب الاستثمارات الأجنبية أكبر إنجازات السيسى فى 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:44 م
السيسي
السيسي
حسين العمدة
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قال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 تأتي في كل المجالات، على رأسها الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث قام الرئيس بعمل بنية تحتية ضخمة ومتطورة جعلت انفتاح في التشغيل والاستثمار، مضيفًا دعوة الرئيس السيسي لكل ربوع العالم في مؤتمرات الشباب للحديث عن جميع المجالات، وعلى رأسها الاستثمار والاقتصاد جعلت لدي المستثمرين الأجانب اطمئنان في فتح استثمارات داخل الدولة المصرية.

وأضاف "العربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جذب الاستثمارات الأجنبية أكبر إنجازات الرئيس السيسي في عام 2019، مشيرًا إلي أن الرئيس قام بتطوير وتوطيد العلاقات المصرية الخارجية من أجل جذب الاستثمار، وهذا كان له تأثير قوي على الارتقاء بالاقتصاد المصري، قائلًا: "عندما يرى المستثمر الأجنبي تطويرًا في الدولة المصرية في كل المجالات، هذا يجذبه لعمل استثمارات، فضلًا عن أن السيسي له دور عالمي بالنسبة للارتقاء بالاقتصاد المصري".

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