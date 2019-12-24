توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بأبوطرطور

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج، توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCECWENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة، والذي يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويًا لإنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة وستتم إقامته داخل نطاق منجم أبوطرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.



كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية نحو 500 ألف طن سنويًا بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU) أحد أطراف التحالف الصيني والتي تعد أحد أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في العالم.



وقع الاتفاقيتين المحاسب خالد الغزالى، رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس مدحت منير، العضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية، وعن الجانب الصينى تشانج واي ساي، مدير شركة هندسة البناء الصينية في مصر، وليو تشانج يو، رئيس شركة ونجفو الصينية، بحضور المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي فكري يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، والجيولوجي أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد.



وأكد الملا عقب التوقيع أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور، ويأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسى بضرورة زيادة جذب الاستثمارات في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج القومى وفى إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر التعدينية، وفقًا لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة من هذه الثروات التي تزخر بها مصر، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه المشروعات يزيد من الفرص الاستثمارية في نطاق المحافظات وينمي مواردها ويحسن مستوى المعيشة بها ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأضاف أن هذا المشروع يعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبوطرطور التي تتمتع بإمكانيات هائلة سوف تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجية ومشروعات تكميلية.



ومن جانبه أشار رئيس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية، وتم اختيار التحالف الصيني الفائز كمقاول رئيسي لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتي تعد الأولى عالميًا في مثل هذه الصناعات، مما سيحدث ثورة تكنولوجية في تصنيع حامض الفوسفوريك، بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساعدة والتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية باستغلال الحرارة المتولدة من عملية تصنيع حامض الكبريتيك، وأكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الدراسات الأولية التي قامت بها شركتا إنبى وفلور للمرافق العامة والتخطيط الكلى للوحدات المختلفة، وكذلك التقييم الفني والمالي للمناقصة العالمية التي طرحت في عام 2018 في هذا الشأن، ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنتاج المشروع بعد عامين ونصف العام من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبي.