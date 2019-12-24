"دفاع النواب" السيسى طور منظومة الأسلحة

قال النائب اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام بالعديد من الإنجازات في عام 2019 بجميع المجالات والأصعدة داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أنه من ضمن إنجازات الرئيس السيسي في عام 2019 تطوير منظومة الأسلحة والدفاع بالقوات المسلحة المصرية، ورفع كفاءتها، وصناعة السفن الحربية التي تحمل كافةل الأسلحة لحماية الشواطئ والحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية، مشددًا على أن القوات المسلحة يرجع لها الفضل بأنها حافظت على الدولة المصرية من الخراب والتدمير الذي كان مخطط لها من بعض الدول المعادية.



وأضاف "كدواني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، في عام 2019 قامت القوات المسلحة بالعمل على صناعة التسليح المصرية، فضلًا عن عمل ترسانات التي تنتج العديد من الوحدات البحرية والقتالية، لتكون المسئولة عن حماية الحدود البحرية للدولة المصرية سواء في البحر المتوسط أو الأحمر، وطرق البحرية المصرية، حتى أصبحت القوات المسلحة من أقوى الجيوش على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها قامت بفتح العديد من المجالات والعمل على تطويرها، فضلًا عن توليها مهمة المشاريع القومية التي جعلت مصر تتنفس مرة أخري، وهذا يرجع إلي توجيهات السيسي لتطوير منظومة الدولة داخليًا.



وأوضح "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي"، القوات المسلحة تقوم بواجبها الوطني في حماية مصر داخليًا وخارجيًا، وتأمين الحدود الإقليمية للدولة المصرية وحماية الشواطئ، خاصة أنها تواجه القوة الخارجية التي تسعى إلى العبث والإضرار بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة لديها الاستعداد الكامل لضرب وقمع أي من الجماعات التي تريد التسلل للحدود المصرية.