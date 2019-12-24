منحة لتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الأكثر احتياجًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي من اللجان المختصة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 603 لسنة 2019 الخاص بتعديل رقم 2 لتنفيذ المنحة الموقعة بتاريخ 17 أبريل 2016 لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والموقع بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية وبموجب المنحة تمنح الوكالة 68 مليون يورو التوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق الأكثر احتياجًا.

