المطران منير حنا يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الزمالك

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.



ويترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، مساء اليوم؛ صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.