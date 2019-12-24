الحكومة تطلب التعاقد مع مهندسين في جميع التخصصات

أعلنت نشرة الوظائف الحكومية عن حاجة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، للتعاقد مع عدد 149 من مهندسين تخصص مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشرط تقديم ما يفيد الحصول على دورات في الحاسب الآلى واللغات الأجنبية، كما تقدم شهادات الخبرة السابقة إن وجد، والحصول على مؤهل عالٍ في الهندسة في التخصص المعلن عنه، بتقدير عام جيد على الأقل

العمر.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 13012020، علي أن يتم استيفاء طلب الشغل والبيانات الأساسية المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة خلال الفترة من 29122019 حتى 112020 وطباعته وتسليمه باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختبارات المهندسين وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعنوانها " 1ش الحرية تقاطع محور26يوليو – مدينة الشيخ زايد – مدخل زايد2 " وذلك خلال الفترة من 6-1-2020 حتى 13-01-2020، مرفقًا المستندات الآتية:



"شهادة الميلاد – مؤهل عالي في الهندسة في التخصص المعلن عنه – بطاقة الرقم القومي- الموقف من التجنيد- شهادة عضوية نقابة المهندسين- شهادات الخبرة السابقة إن وجد - ما يفيد الحصول على دورات في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية – السيرة الذاتية – عدد 2 صورة شخصية 4×6"