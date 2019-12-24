عبدالعال: فين الحكومة أنا مش شايفها
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:30 م
كريمة أبو زيد -السيد السعدنيطباعة
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه من حق الرأي العام وحق الشعب المصري أن يعرف تغيب الحكومة عن أعمال المجلس.
وقال عبدالعال خلال ترؤسه الجلسة العامة: " فين الحكومة أنا مش شايف الحكومة موجودة بالجلسة العامة.. فين الصحافة صوروا مقاعد الوزراء وهي خالية لأنه من حق الشارع يعرف أن الحكومة تتغيب عن الجلسات".
وقال عبدالعال خلال ترؤسه الجلسة العامة: " فين الحكومة أنا مش شايف الحكومة موجودة بالجلسة العامة.. فين الصحافة صوروا مقاعد الوزراء وهي خالية لأنه من حق الشارع يعرف أن الحكومة تتغيب عن الجلسات".