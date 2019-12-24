البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019.



ومنح الدكتور علي عبدالعال، الكلمة لعرض التقرير الخاص للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية بشأن التعليم الأساسي والموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2019 بالقاهرة، بموجب التعديل الثالث تمنح الوكالة 13 مليون دولار أمريكي للمساهمة من الوكالة في ملف التعليم الأساسي.