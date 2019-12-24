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باحث يتوقع موجة اعتقالات جديدة فى تركيا بسبب قناة إسطنبول

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، إن عدد المعتقلين في تركيا وصل إلى 500 ألف تركي منذ حدوث الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، متوقعًا أن تكون هناك موجة جديدة من الاعتقالات في تركيا بسبب مشروع إنشاء قناة إسطنبول.

وأشار محمد مصطفى، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن عدد الموجودين في السجون التركية الآن يبلغ 280 ألفًا، ويوجد نحو 11 ألف سيدة معتقلة داخل السجون ومعهم 700 طفل، وأكثر من نصفهم من الرضع.

وأوضح المتخصص في الشأن التركي، أن أردوغان يعتبر كل من ينتمي لأيديولوجية مختلفة إرهابيا، مؤكدًا أن التهم التي توجه للمعتقلين ليس لديها أي مبرر أو تكييف قانوني، ولكن أردوغان يدرك أن مشروعه التوسعي في خطر.

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