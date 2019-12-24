عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي كان مقررًا عقدها الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لجدول الأعمال التى من المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قانـون مُقـدم مـن النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.



وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعضاء الـمجلس) بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".