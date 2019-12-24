تأييد إخلاء سبيل آية علاء فى الانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا، وأيدت قرار إخلاء سبيل آية علاء في القضية رقم 640 لسنة 2018، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.



وأسندت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة بقصد تكدير السلم العام.