انضمام عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة" لراديو نجوم FM

ينضم قريبًا الإعلامي عصام يوسف، مقدم برنامج "العباقرة" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، لراديو نجوم FM وفقا للخريطة البرامجية الجديدة لعام 2020 المقبل.



وتستعد محطة راديو نجوم إف إم لوضع خريطة برامجية وإذاعية متكاملة فى ثوبها الجديد وتشمل عددًا من البرامج وذلك مع بداية العام الجديد المقبل، الذي ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.



يذكر أن برنامج "العباقرة" يعد أول برنامج تليفزيوني تعليمي ترفيهي في المنطقة يفوز بجائزة "إيفي" (Effie) كمسعى مشترك بين البنك الأهلي المصري والبرنامج الذي يُعرض على قنوات "القاهرة والناس" في تنمية قدرات الشباب، وجمع الأموال لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وخلق روح تنافسية إيجابية بين المتسابقين.