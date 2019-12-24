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عالم

الملك سلمان يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:48 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، "العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، إن ميزانية الخير للعام المالي 2020 تحمل بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشدد على ضرورة التزام الوزراء والمسئولين بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان صحفي عقب الجلسة بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء" شدد على ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصًا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقًا لرؤية المملكة 2030".

وقال إن "الميزانية جاءت لتعزيز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي".

وأوضح أن "مجلس الوزراء، أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وقال الشبانة إن المجلس شدد على أن هذا "يأتي تجسيدًا لحرص القيادة السعودية على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم".

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