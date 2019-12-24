صورة أصالة توجه رسالة للشعب الكويتى

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وعلقت أصالة نصري على الصورة، قائلة: "يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبه، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته".



وأردفت: "سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب بحلوها ومرّها، ونصنع معًا ذكرى نهاية هذا العام في الكويت #أصاله".



وشاركت المطربة السورية أصالة، أمس الإثنين، في حفلها بموسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي يقام تحت عنوان "الشاعر تركي.. ببعض من ذكرياتي"، وغنت في الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة، منها "أعتز"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومها الجديد، كما شاركت المطربة أنغام في الحفل نفسه مع زميلتها أصالة، في فقرة مستقلة.