اليوم.. الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، مساء اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية القبطية الكاثوليكية الكُبرى، بمنطقة مدينة نصر، ويعاونه الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك.



وعلمت "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، أنه من المُقرر أن يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق، غدًا الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالدار البطريركية بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة، والذي يترأس وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد على مدار يومي 7 و8 من يناير المقبل من عام 2020.