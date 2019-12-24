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مصر

بـ 53 ساعة أسبوعيًا.. الإناث تتفوق على الذكور في العمل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية، تفوق الإناث على الذكور من حيث عدد ساعات العمل الأسبوعية، إذ احتفظت الإناث بأعلي متوسط لساعات العمل بلغ 53 ساعة اسبوعيًا مقابل 52 ساعة عمل للذكور، بينما في الوقت نفسه فاقت أجور الذكور الإناث لتقدر بقيمة 1120 جنيه مقابل 1022 جنيه.

ولفت جهاز الإحصاء، أن نشاط الزراعة والصيد احتفظ بأعلى متوسط ساعات عمل أسبوعية بـ 56 ساعة، يليه نشاط النقل والتخزين بعدد 53 ساعة، ثم الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل بعدد 52 ساعة اسبوعيًا، بينما تذيلت القائمة أنشطة إمدادات الكهرباء بعدد 48 ساعة، التعدين واستغلال المحاجر 49 ساعة.

أما فيما يخص الأجور، جاء نشاط التعدين والمحاجر في الصدارة بقيمة 1708 جنيه متوسط أجر أسبوعي، يليه نشاط النقل والتخزين 1433 جنيه، ونشاط إمدادات الكهرباء 1374 جنيه، وأقلهم نشاط الصناعات التحويلية 750 جنيه، تجارة الجملة 901 جنيه.

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