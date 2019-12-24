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مصر

565 مليون جنيه لتطهير المجاري المائية في 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موجزًا بشأن إنجازات قطاع الري على مدار العام الميلادي 2019، ومتابعة وتوزيع مياه الري على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر، وما تم من تخفيض المنصرف خلف أسوان نظرًا لموسم أقل الاحتياجات والسدة الشتوية القادمة، ومتابعة حالة المياه بالترع  والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.

وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من عمليات التطهير ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بتكلفة 405 ملايين جنيه (الباب الثاني)، وذلك بهدف تطهير وإزالة الحشائش من المجاري المائية وكل العوائق لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة في موسم أقصى احتياجات.

وأوضح رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية علي شبكة الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 160 مليون جنيه، وتشمل أعمال كباري- تغطيات- افمام- قناطر حجز- هدارات- محطات رفع، ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف التحكم في كمية المياه المنصرفة لكل إدارة، وكذلك التأكيد على عدم إهدار أي نقطة مياه خلال الشبكة.

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