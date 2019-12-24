غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للمعاق تنطلق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافى بفرع ثقافة المنيا لذوى القدرات الخاصة فى المجتمع المصرى، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتمكين ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع: النظرية والتطبيق"، الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتورة الشيماء محمود سالمان، وذلك على مسرح محافظة المنيا، في تمام الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء.



ويتضمن البرنامج افتتاح معرض منتجات ذوى القدرات الخاصة، ثم إلقاء كلمات لكل من مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة، رئيس المؤتمر، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، اللواء الوزير محافظ المنيا، يعقبه عرض لنتاج الورش المسرحية لذوى القدرات الخاصة، ثم تبدأ الجلسة البحثية الأولى، وتديرها الدكتورة نهلة فرج علي الشافعى، بمشاركة الدكتورة جيهان عبد المعتمد محمد، ماجستير الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة المنيا، والدكتورة أسماء جمال الدين خليفة، إخصائية تدريب ذوى القدرات بمركز إرادة، تعقبها الجلسة البحثية الثانية يديرها الدكتور مصطفى خليل محمود عطا الله، أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة المنيا، ويشارك فى الجلسة الدكتورة أسماء أسام على محمدين، ماجستير التربية الخاصة كلية التربية جامعة بنى سويف، والدكتورة إسراء سيد الفلاح، ماجستير الصحة النفسية تربية خاصة كلية التربية جامعة المنيا، ثم تقام الجلسة الختامية للمؤتمر وإعلان التوصيات.