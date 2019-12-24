محمد جمعة: سعيد جدًا بعرض "علاء الدين" فى موسم الرياض

يذكر أن إدارة مسرح كايرو شو أعلنت عن إطلاق العرض الأول لمسرحية "علاء الدين"، وذلك بالاتفاق مع إدارة موسم الرياض الترفيهي، حيث ستنطلق العروض ابتداءً من يوم 25 ديسمبر.

أعرب الفنان محمد جمعة، عن سعادته البالغة بعرض مسرحية "علاء الدين"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.وأضاف محمد جمعة، خلال تصريحاته ببرنامج "عرب وود"، المُذاع على فضائية "روتانا": "مبسوط جدًا جدًا أني بشارك في عرض افتتاحه في الرياض، ومن أول ما نزلت حسيت أني في بلدي مصر، وكأني مخرجتش بره".مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، وتشاركه البطولة تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجني"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامي مغاوري "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، ومحمد جمعة "فرعون".