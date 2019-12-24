محمد ثروت يوضح كيف استعد لشخصية "الجن" فى "علاء الدين"

وتعتبر مسرحية علاء الدين أكبر إنتاج من نوعه لمسرح "كايرو شو"، إذ تتميز بأداء موسيقي كوميدي، مع أحدث التقنيات والمؤثرات الخاصة التي سترتقي بالمسرح العربي إلى مستوى جديد من العروض، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

كشف الفنان محمد ثروت، سرًا عن كواليس تحضير شخصية "الجن" فى مسرحية "علاء الدين"، والذي يلعب دور البطولة فيها النجم المصري أحمد عز، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.وأوضح محمد ثروت، خلال تصريحات لبرنامج "عرب وود"، ساخرًا أنه كان يشعل الكثير من البخور ليحضر العفاريت، وليجيد تحضير الشخصية.