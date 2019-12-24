سقوط أجزاء من عقار في حي المنتزه أول بالإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار سيدي بشر بشرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات.



ووجه حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه أول، بالتعامل الفوري مع البلاغ بناءً على الإشارة الواردة من إدارة الأزمات والكوارث، بشأن تساقط أجزاء خرسانية من العقار رقم 1 ناصية شارع عدنان مدني مع شارع خالد بن الوليد.



وتمت معاينة العقار عن طريق وحدة الإزالة والتدخل السريع، بتواجد رئيس وحدة التدخل السريع بالحي، وتم وضع حواجز خشبيه حول العقار بالكامل، وذلك حفاظًا على المارة بالطريق العام، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك العقار وتستمر المتابعة يوميًا بنطاق حى المنتزه أول.