الرى: 531 مليون جنيه لمشروعات القناطر الكبرى فى 2019

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروعات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال 2019، والتي بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال على مستوى القطاع 531 مليون جنيه، وذلك لمختلف الإدارات التابعة للقطاع.



وقال المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن القطاع قام خلال العام الميلادي 2019، بتنفيذ حزمة من العمليات في نطاق مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال منذ بداية العام الميلادى الحالى ما يعادل 436 مليون جنيه، وذلك فى إطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية، وتنفيذ العديد من العمليات الخاصة بتأمين القناطر كونها منشأ استراتيجيًا هامًا.



وأشار حبيشي، إلى أن القطاع نفذ أعمالًا بقيمة حوالى 95 مليون جنيه شملت صيانة وترميم وتأهيل العديد من القناطر التابعة للقطاع، حيث تم الانتهاء من تدعيم قنطرتى حجز جمجرة وميت غمر، وذلك بتكلفة تصل إلى 2.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ إحلال وتجديد مسجدي الرى واليوسفي، والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة بتكلفة تصل إلى 9.3 مليون جنيه.