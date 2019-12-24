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الثقافة

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:12 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
آلاء حسن
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نظم نادى الأدب بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "تشكيل الصورة عند أبى تمام" وتحدث فيها الأديب قبارى البدرى عنه، قائلًا: إن أبا تمام استطاع أن يتميز عن غيره من الشعراء لامتلاكه الرؤية فى صياغة الكلمات لإبراز المعنى، لأن تشكيل الصورة عنده تعتمد على إبراز التضاد لخلق صورة متوهجة تبرز المعنى، حيث كان يعتمد على شعرية التجاوز، ليعيد صياغة الجانب الآخر من الحياة، هذا بخلاف براعته فى تشكيل الصورة المركبة عنده، وقد تميز أبو تمام بوضع يده على أى صراع يحدث، ما أعطى له تفردًا عن غيره، لأن عنده صراعًا حياتيًا، وصراعًا فكريًا، فكان يرى النور فى الظلام، ويرى الأمل فى محيط اليأس، كما ذكر قبارى أنه رغم صعوبة بعض أعماله إلا أنه كان يوجد الكثير والكثير الذى يتعاطف معه، لأنه كان يتحدث عن القيم التى يتمناها فى الإنسان، واختتم كلامه مؤكدًا أن أبا تمام كان يزين كلماته بالمحسنات البديعية، لخلق حالة تناغمية داخل نصوصه، مع اعتماده على التعامل مع التناقضات الظاهرية لخلق حالة من الإبداع الفنى، أعقب ذلك مداخلات من الإعلامية علياء غنيم، والأديب الكبير عادل أبوعويشة، ومحمود القطوعى، وأدارت المحاضرة الشاعرة فكرية غانم، وبحضور الدكتور رضا صالح رئيس نادى الأدب المركزى.

وأقيمت أمسية بعنوان "إبداعات" لأدباء وشعراء السويس، وأدارها المؤرخ السويسى سادات غريب، حيث قام بتقديم الأدباء والشعراء والمواهب المتميزة، ثم تحدث بعدها عن شخصية وطنية، وهو اللواء مختار الفار الذى قام بتكوين أعضاء منظمة سيناء، بعد أن قام بتدريبهم وتصفيتهم من 500 فرد إلى 80 فردًا، وقام بتدريبهم فى كهوف وقمم الجبال، كما أسند لهم عمليات خلف خطوط العدو، وقال غريب إن الفار كانت له مقولة مشهورة على لسانه إن هذه المجموعة تستطيع تحرير الأقصى، كما أن له كتابًا بعنوان "جندى من السماء".

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