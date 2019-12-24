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مصر

التخطيط: خريطة المشروعات القومية وضعت مصر ضمن أهم 30 اقتصاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر موقعها الرسمي، فيديوجراف يوضح أهم ملامح المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة خلال الفترة الراهنة، وتسهم في وضع مصر في مصاف أهم 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق طفرة اقتصادية، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية:

- تنفيذ 40 مشروع جديد لتنمية محور قناة السويس بتكلفة تخطت الـ50 مليار جنيه.

- تخصيص 500 فدان لإقامة مصانع بمدينة الروبيكي للجلود.

- تنفيذ 100 ألف صوبة زراعية جديدة للتوسع في الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وزيادة القدرة علي التصدير.

- إقامة مدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقترب من 300 فدان.

- رصد 1.5 مليار دولار لمشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات.

- إقامة مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.

- تنفيذ مشروع إنتاج البولي بروبلين بطاقة 450 ألف طن سنويًا باستثمارات قدرها 25.1 مليار دولار.

- إقامة مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر.

- تخصيص 7 مليار دولار استثمارات متوقعة بمدينة السادات.

- إقامة مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا باستثمارات 193 مليون يورو.

- تنفيذ مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهي الأضخم في المنطقة للصناعات المختلفة.

- مشروع إنتاج الفورماليد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد المسلفن باستثمارات 60 مليون دولار.

- إقامة مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية.

- إنشاء مدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التي تمر من قناة السويس.

- إنشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن التي تعمل على صيانة وإصلاح السفن التي تمر بالقناة.

- تخصيص 400 فدان لإنشاء أكبر مجمع للأسمدة بالعين السخنة.

- طرح 4500 مصنع في 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة.

-1.5 مليون فدان يجري استصلاحها حاليًا.

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