سؤال برلماني عن صرف 124 مليونًا مكافآت للعاملين بمكتب وزير المالية

كشف الحساب الختامى لموازنة وزارة المالية عن السنة المالية 2018-2019 عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن طبيعة صرف تلك المبالغ خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعين لقطاع مكتب الوزير.



وقال سالم: "هذا يعنى أن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريًا مكافآت تشجيعية"، ورد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن هذا المبلغ يتضمن أحيانًا مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة، ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، وطلب مصطفى سالم بيان بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع وتوضيح إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، على أن تتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.



وتساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلًا: "على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين".



ورد محمد السبكى بأن وزير المالية شكل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين تفعيلًا لتوصية اللجنة.