-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المالية: 892 مليار جنيه حجم ضمانات بعض الجهات فى يونيو 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:03 م
المالية
المالية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قال جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية، إن رصيد الضمانات فى يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعة بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متأخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها وقامت وزارة المالية بالسداد نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه، مُعظمها مستحقة لدى 3 هيئات فقط، وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.

وتدخل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، موجهًا سؤالًا لمسئول المالية عن أسباب عدم الالتزام فى السداد، وما قامت به وزارة المالية تجاه ذلك الأمر، فأجاب سويلم بأن هناك خلافًا حول هذه المديونيات، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل هذا الخلاف والتوصل لتسوية، وتدخل فى الحديث الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، نافيًا حديث سويلم، موكدًا أن هذه الجهات لها مديونيات لدى وزارة المالية وتعتبر مديونيات متبادلة.

وعقب النائب مصطفى سالم، على ذلك موجهًا حديثه لمسئولى المالية، قائلا: "لا يليق بقيادتين تمثلان نفس الوزارة أن يكون حديثهما متعارضًا ومختلفًا فى ذات الوقت، ما يهدر الثقة فى حديثهما"، وطالب سالم بموافاة اللجنة بقرار تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج.

ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة قيام الوزارة بتقديم بيان تفصيلى بهذه المتأخرات، موضحًا فيه ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه الجهات لتحصيل المديونيات المستحقة طرفهم، وطلبت ضرورة أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.

وبدوره أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن معظم هذه الضمانات تم منحها للهيئات التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الإنتاج الحربى توقّع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية لدعم التحول الرقمى

منذ يومين

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 16 ساعة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

منذ ساعتين و 18 دقيقة

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

الصور

image description

صفاء النجار تؤكد أن الأفلام الأمريكية تعمدت تشويه صورة روسيا

image description

صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

كيف أفسدت "النصرة" الإرهابية اتفاق معرة النعمان السورية؟

خفض عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧.. نظام جديد للترانزيت

المستشفيات الحكومية في مرمى نيران لجنة الصحة بالنواب

"تشريعية النواب" ترجئ إلغاء الإفراج بنصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

لتخفيف معاناة الأطفال.. محافظ المنوفية يأمر بفحص موقف مدرسة بأشمون

تعرف على رسالة "السيسي" لوزراء التعليم العالي العرب

ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

خلال لقائه بـ"السيسي".. "عبدالغفار" يستعرض استراتيجية الذكاء الصناعي

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

عبارات الحارة المصرية.. متى تُقال "أركن على جنب"؟

صفحتنا ع الفيس بوك