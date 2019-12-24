"الفحص الطبى قبل الزواج" فى ندوة لمركز إعلام المنيا

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا وإدارة المرأة والأمومة والطفولة، ندوة تحت عنوان ( أهمية الفحوص الطبية قبل الزواج)، بقاعة الوحدة الصحية بقرية طهنا الجبل بمركز المنيا.



حاضر في الندوة الدكتورة شيماء ممدوح، مسئولة التثقيف الصحى بالإدارة الصحية بالمنيا، وحضرها أهالي وشباب القرية من الجنسين.



تناولت الدكتورة شيماء ممدوح في محاضرتها ماهية الثقافة الصحية وأهمية توعية الشاب والفتاة بها قبل الزواج، وتطرقت إلى أهمية الفحص الطبي قبل الزواج وفوائده في نشر الوعي الصحي والثقافي والمعلومات اللازمة والضرورية للمقبلين على الزواج واكتشاف بعض الأمراض التي يجب علاجها قبل الزواج إلى جانب اكتشاف بعض الأمراض الوراثية والمشكلات التي تؤثر على الإنجاب.



وأكدت مسئولة التثقيف الصحى أن المشورة الطبية قبل الزواج تسهم في تجنب الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية للزوجين التي قد تظهر بعد الزواج.