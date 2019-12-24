ما العقوبة المتوقعة لـ«قتلة كلب المطرية»؟

علق أيمن محفوظ، المحامي، على عقوبة المتسببين في قتل كلب المطرية قائلاً: "حين يتخلى الإنسان عن أهم دليل على إنسانيته وهو الرحمة، وأن تستبيح تعذيب حيوان ضعيف ليستأسد عليه أناس مرضى نفسيين، وقلوب انعدمت فيهم الرحمة، القانون المصري لم يهتم بالقدر الكافي بعقوبات لحماية الحيوانات التي لا يملكها أشخاص، وبهذا تكون الحيوانات الضالة التي تهيم في المدن ليست لها عقوبة على قتلها أو تعذيبها".



وأضاف، في تصريحات خاصة، أن هلاك أحد الحيوانات المملوكة على يد الجاني، يعاقب الجاني بجريمة الإتلاف طبقا للمادة 361.



وقال إنه على الرغم من أن ما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدًا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضررًا كبيرًا.



ومن طبيعة النص نجد أن الحماية على الحيوانات المستأنسة قائلا: "وأعتقد أن تلك المادة جرمت كافة صور الاعتداء على الحيوانات، بما فيها الحيوانات الضالة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يقاضي الجاني، ولكن لا بد من تعديل تشريعي حاسم يعاقب من نُزعت من قلوبهم الرحمة، واستباحوا روحًا تشعر وتتعذب، وكل ذنبها أنها حيوانات لا تجد من يستطيع الدفاع عنها، وأن يَصدر تشريع يغلظ العقوبة حتى يكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه تعذيب الحيوانات التي هي مخلوقات من الله تشعر وتتألم كما هم يتألمون".