الاتحاد الأوروبى يطالب تركيا بإطلاق سراح معتقل والمحكمة ترفض

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، فيما تستمر محاكمته لمشاركته في احتجاجات في 2013.



ويشار إلى أن "كافالا" مسجون منذ أكثر من عامين؛ لاتهامه بتنظيم وتمويل احتجاجات ضد رئيس الوزراء حينها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وينفي "كافالا" الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين، هذه المزاعم، ويُحاكم 15 متهمًا آخرين مع "كافالا"، وتأجلت محاكمتهم حتى 28 يناير.



وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بـ"الإفراج الفورى" عن عثمان كافالا، وذكرت وسائل إعلام أن محاكمته ستبدأ في 24 يونيو، مع 16 مشتبهًا تتهمهم السلطات بالسعي للإطاحة بالحكومة.