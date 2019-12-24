الجمعية العربية للدراسات: شقيق تميم مدمن خمور ومنحرف

قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الأمة العربية، ستظل تعاني كثيرًا من الإساءة التي تقوم بها أسرة البيت الحاكم في الدوحة ضد سمعة القوات المسلحة العربية.



وأضاف محمود منصور، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن شقيق أمير قطر تميم بن حمد، والذي يدعى خالد هو مدمن خمر، ونصح منذ 2016 أن يرافقه طبيب أثناء تعاطيه الخمور حتى يحافظ على بقائه حيًا، ولكن فشلهم لم يتوقف عند سلوكهم المنحرف في دعم الإرهاب ضد الدول الإسلامية.



وأشار إلى أن خالد بن حمد يواجه اتهامات بجرائم ارتكبها على الأراضي الأمريكية، منها الأمر بقتل شخصين، واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، وتسخير حارس أمريكي ودفعه لقتل رجل وامرأة في أمريكا، منوهًا بأن شقيق "تميم" اختلف مع الطبيب المرافق له لحمايته، واضطر الطبيب أن يقفز من النافذة لمسافة 18 قدم حتى ينجو من سلوك مريضه المنحرف.