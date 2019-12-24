استرداد 3 أفدنة من أملاك الدولة المتعدى عليها بمنشأة القناطر

تمكنت محافظة الجيزة، بعد أكثر من 22 عامًا، من استرداد مساحة 3 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر كان قد تم التعدي عليها من قبل مخالفين، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الحملة جاءت في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، مؤكدًا أن الأرض كانت مخصصة لإقامة محطة الصرف الصحي لقرية وردان، وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع والوقوف دون تنفيذه ما تسبب في معاناة الأهالي طوال هذه السنوات.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لكل التعديات على الأرض وتسليمها للشركة المسئولة عن أعمال إنشاء المحطة حيث، تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



ووجه راشد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالمتابعة اليومية للأرض وإزالة أى معوقات تواجه الشركة العاملة أولًا بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجددًا.