-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 3 أفدنة من أملاك الدولة المتعدى عليها بمنشأة القناطر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
تمكنت محافظة الجيزة، بعد أكثر من 22 عامًا، من استرداد مساحة 3 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر كان قد تم التعدي عليها من قبل مخالفين، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الحملة جاءت في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، مؤكدًا أن الأرض كانت مخصصة لإقامة محطة الصرف الصحي لقرية وردان، وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع والوقوف دون تنفيذه ما تسبب في معاناة الأهالي طوال هذه السنوات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لكل التعديات على الأرض وتسليمها للشركة المسئولة عن أعمال إنشاء المحطة حيث، تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه راشد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالمتابعة اليومية للأرض وإزالة أى معوقات تواجه الشركة العاملة أولًا بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجددًا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

منذ حوالي 9 ساعات

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

منذ حوالي 21 ساعة

الجندي: مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر يتعامل مع الأب كرجل مشبوه

منذ أقل من ساعة

«باسم إبليس».. طلاسم «كارثية» على ملابس داخلية بمقابر سوهاج

الصور

image description

صفاء النجار تؤكد أن الأفلام الأمريكية تعمدت تشويه صورة روسيا

image description

صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

كيف أفسدت "النصرة" الإرهابية اتفاق معرة النعمان السورية؟

خفض عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧.. نظام جديد للترانزيت

المستشفيات الحكومية في مرمى نيران لجنة الصحة بالنواب

"تشريعية النواب" ترجئ إلغاء الإفراج بنصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

لتخفيف معاناة الأطفال.. محافظ المنوفية يأمر بفحص موقف مدرسة بأشمون

تعرف على رسالة "السيسي" لوزراء التعليم العالي العرب

ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

خلال لقائه بـ"السيسي".. "عبدالغفار" يستعرض استراتيجية الذكاء الصناعي

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

عبارات الحارة المصرية.. متى تُقال "أركن على جنب"؟

صفحتنا ع الفيس بوك