-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعرب عن تقديرها دور مصر فى مُكافحة الإرهاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:38 م
السفير فلاديمير فورونكوف
السفير فلاديمير فورونكوف
أ ش أ
طباعة
أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، السفير فلاديمير فورونكوف، عن تقديره لجهود مصر، ودورها الرائد في مجال مُكافحة الإرهاب والفِكر المتطرف، وتجفيف منابع تمويله، سواء على المُستوى الوطني أو الإقليمي أو مُتعدد الأطراف، ارتباطًا بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع السفير إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش مُشاركتهما في أعمال المؤتمر الإقليمي "رفيع المستوى " بـ"أبوظبى" حول تمكين الشباب وتعزيز التسامُح، من أجل منع ومُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب.

وأشاد المسئول الأممي- خلال اللقاء- بـ"الحدث الجانبي"، "رفيع المُستوى" الذي عقدته مصر في "نيويورك على هامش أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مُكافحة تمويل الإرهاب، إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2462 لعام 2019، في إطار رئاسة مصر المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات دول شرق إفريقيا، التابعة للمُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب "جي سي تي إف "، والذي مَثَّل أيضًا أحد أوجه التعاون الناجح بين مصر والمكتب الأممي، والمركز التابع له، كما سمح باستعراض الدور المُهم الذي تضطلع به الوحدة المصرية لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنفيذ التزامات مصر الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك إبراز الدعم الفني المُقدم "للأشقاء " في القارة الإفريقية في هذا المجال، وغيرها من المجالات المتعلقة بمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، كما استعرض السفير إيهاب فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام المقبل "2020"، وذلك في إطار خطة العمل المُشتركة التي تم الاتفاق مُؤخرًا على تنفيذها بين الجانبين في تلك المجالات.

كما تناول اللقاء أيضا، الفعاليات المُقرر تنظيمها في سياق أسبوع الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب المقرر عقده خلال الفترة من شهر يونيو إلى يوليو " 2020".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

منذ حوالي 18 ساعة

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منذ حوالي 18 ساعة

"رسائل النيابة في قضية شهيد الشهامة".. لماذا لم يُعدم القاتل؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

الصور

image description

صفاء النجار تؤكد أن الأفلام الأمريكية تعمدت تشويه صورة روسيا

image description

صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

كيف أفسدت "النصرة" الإرهابية اتفاق معرة النعمان السورية؟

خفض عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧.. نظام جديد للترانزيت

المستشفيات الحكومية في مرمى نيران لجنة الصحة بالنواب

"تشريعية النواب" ترجئ إلغاء الإفراج بنصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

لتخفيف معاناة الأطفال.. محافظ المنوفية يأمر بفحص موقف مدرسة بأشمون

تعرف على رسالة "السيسي" لوزراء التعليم العالي العرب

ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

خلال لقائه بـ"السيسي".. "عبدالغفار" يستعرض استراتيجية الذكاء الصناعي

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

عبارات الحارة المصرية.. متى تُقال "أركن على جنب"؟

صفحتنا ع الفيس بوك