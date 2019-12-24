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مصر

توقيع اتفاقية تطوير المناطق غير المخططة بالاسكندرية بـ 815 مليون جنيه الخميس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:16 م
الاسكندرية
الاسكندرية
محمد إبراهيم
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بدأ صندوق تطوير العشوائيات بوضع خطة للمرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باستكمال خطة الدولة في تطوير المناطق العشوائية على خلفية انتهاء الصندوق من إعداد خطط التطوير وتوفير التمويل اللازم لكافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

وقال الصندوق في بيان له قبل قليل، إنه سيتم توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يوم الخميس القادم الموافق 26122019، لتطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بأحياء المحافظة (المنتزه أول المنتزه ثاني شرق الإسكندرية وسط الإسكندرية العجمي).

وتشمل الأعمال تنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق المختارة، وذلك بهدف تحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها داخل هذه المناطق.

يذكر أن تكلفة الأعمال التي سيتم تنفيذها بالمحافظة والتي يوقع بها ملحق إتفاقية التعاون تقدر بنحو 815 مليون جنيه وفي مدة تنفيذ 12 شهر.

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