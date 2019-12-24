التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة قتل سيدة على يد زوجها في منطقة بدر.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًَا من قسم شرطة بدر، يفيد بسماع صوت استغاثة سيدة من داخل الشقة بالإسكان الاجتماعي.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين تجمع عدد من الأهالى أمام الشقة، باستبيان الأمر تبين قيام "مصطفى. ع"، 33 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، بالتعدى على زوجته "حنان. م"، 30 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم، وتوفت عقب ذلك.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبسؤاله تبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة.



وأمكن التوصل لشاهدي رؤية، وبسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص، وقررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ، اثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.



حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.