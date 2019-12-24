الخميس"القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية؛ يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل ندوة تحت عنوان "أطفالنا واللغة العربية"، بمقر الحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بمنطقة السيدة زينب، في تمام الساعة الرابعة عصر الخميس المقبل.



ومن المقرر أن يُشارك فيها لفيف من الشعراء؛ وهم: أحمد سويلم، نشأت المصري، عبده الزراع، ويُديرها الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.



وعلى هامش الندوة تُقدم ورشة خط، وفقرة إلقاء شعر، وفقرة موسيقية يقدمها فريق كورال الحديقة الثقافية للأطفال "سلام".