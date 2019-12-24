تشكيل لجنة فرعية لمناقشة قانون المأذونين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل المأذونين، وإعداد تقرير حوله تمهيدًا لعرضه فى اجتماعات اللجنة القادمة.



وقال "أبوشقة" إن: "اللجنة الفرعية ستضم فى تشكيلها المستشار حسن بسيونى رئيسًا وعضوية كل من النواب كمال أحمد وعبدالمنعم العليمى ومنجد الهوارى، وكل من يرغب في الانضمام".



فيما طالب النائب ضياء الدين داود بترشيد قرار تشكيل لجان فرعية لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة، وقال خلال اجتماع اللجنة: إن هذا القرار يقلص من حالة الزخم فى المناقشات بين الأعضاء حول مشروعات القوانين.



ورد عليه رئيس اللجنة: أنت أول من طالبت بالعمل بهذا النظام، وعقب "ضياء" قائلًا: أخشى أن تنقلب السنة المحمودة إلى آلية عمل متابعة".