-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يستدعي 3 وزراء.. والسبب "مصنع ورق"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنية سنويا محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، إبان مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال الغول إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء، في حينها المهندس شريف إسماعيل.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي تم التوافق على أن يتم استبدال ذلك بالغاز على أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيء.

ولفت إلى أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلى رأسها صناعة الورق، ومن باب أن نسبة استيراد الورق في مصر كبير ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في إنشاء هذا المصنع، مشيرا إلى أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونصف طن قصب سنويا، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص، مع أن بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد بكل سهولة، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم الموافقات من رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل قائلا:" بهذه الصورة التي يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق.. نواجه معاناة كبيرة في بناء مصنع محلي يدعم بلادنا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أمر يحتاج لوقفة".

وأكد على أن مصنع السكر لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به للغاز حتى الآن لكونه مكلف، رغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتسجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين حيث البيئة الخاصة بإنشاء مناسبة ومطلوبة على كافة المستويات.

وفى نهاية اللقاء، رأى أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء الصناعة والتموين وقطاع الأعمال للرد على ما أثاره النائب محمد الغول، خاصة أن جميع البيئة مناسبة لإنشاء المصنع وحصل على موافقات كاملة من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يوجد إهمال وتقاعس في التطبيق على أرض الواقع مما يهدر فرص كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار وتقليل نسب استيراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات علي أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الأسبوع بعد المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

منذ حوالي 14 ساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

منذ يومين

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 21 ساعة

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

الصور

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

"بينها سرقة آثار وتطهير عرقي".. ما لا تعرفه عن جرائم أردوغان في سوريا

محمد عبد العزيز يكتب: لماذا أشفق على وزير الإعلام؟!

شعراوي يبحث مع شركة صينية توريد اتوبيسات الغاز الطبيعي والكهرباء

حزب التجمع: نؤيد "قانون الإدارة المحلية" ونعتبره ضرورة وطنية

منوعات

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

مرحاض غريب.. يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية

"قفاز ذكي" اختراع سعودي يدخل المدارس البريطانية

كشكول

ننشىر جدول ومواعيد القوافل التعليمية بـ"الوادي الجديد"

600 جنيه مكافأة عيد الميلاد للعاملين بجامعة بني سويف

المعاهد الأزهرية تشارك في مبادرة "جدد صحتك... تنقذ حياة"

احذري.. أدوية البرد لا تستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

الخميس"القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

الخميس عرض فيلم "القليوبي صديق الحياة" بقصر السينما

سلسلة فعاليات بمتحف الطفل احتفالًا بالعام الجديد

تأسست من 60 عامًا.. الثقافة تكرم 14 شخصية من رموز فرقة رضا

صفحتنا ع الفيس بوك