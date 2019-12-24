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حوادث

تأجيل محاكمة سعاد الخولى فى "الكسب غير المشروع" لـ23 فبراير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:00 م
سعاد الخولي
سعاد الخولي
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سعاد الخولي في قضية اتهامها في الكسب غير المشروع، إلى جلسة 23 فبراير المقبل؛ لتعذر وصول المتهمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي، ومحمد أحمد الشرقاوي، بأمانة سر شريف محمد علي، وائل عبد المقصود.

وكان قد أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

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