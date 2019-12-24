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محطة تل أبيب

بعد قرار التحقيق فى الجنائية الدولية ما هى الثغرات القانونية التى ستنقذ إسرائيل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، يوم الجمعة الماضي (20/12)، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار المدعية العامة، مؤكدًا أن محكمة الجنايات الدولية أصبحت سلاحًا يستخدم في الحرب ضد إسرائيل، معتبرًا أن القرار الذي يتناقض مع طبيعة عمل ومهام المحكمة والتي تختص بالأساس في التحقيق بجرائم الحرب التي ترتكب في دول لا يوجد فيها نظام قضائي وقانوني.

من جانبها، أشارت صحيفة هآرتس، إلى أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم حرب لا يقتصر على القادة الإسرائيليين فقط، بل يشمل الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن "قرار الجنائية ينص في المادة 94 على "أن هناك شكوكًا تشمل الاعتداء المتعمد على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومنع تحقيق العدالة، إلى جانب القتل والتعذيب".

وأوضحت الصحيفة: "أن هذه الشكوك بالأساس تستهدف "حماس" والفصائل الفلسطينية، أكثر من الجانب الإسرائيلي"، معتبرةً أن "حالة اللغط والهستيريا الإسرائيلية حول القرار، ليس لها أي مبرر"، مبينةً أن "المدعية العامة لم تقرر فتح تحقيق، بل ذكرت أن هناك "أسبابًا معقولة لإمكانية إجراء تحقيق أولي".

فيما توقعت التقارير العبرية أن الفلسطينيين سيحاولون إقناع القضاة بدعم قرار المدعي العام والسماح بفتح التحقيق، وستحاول إسرائيل إقناع القضاة بأن المحكمة ليس لها اختصاص، وبالتالي إغلاق القضية، كما أنه من المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إحداث تأثير.

وحسب القناة "12" العبرية، فإن إسرائيل قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بأي شكلٍ من الأشكال، ولكن هناك جهات إسرائيلية قد تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها غير رسمية وهي منظمات خاصة غير تابعة للحكومة الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، فهناك عدد من الثغراق القانونية بإمكانها أن تعطل قرار فتح التحقيق وتنقذ إسرائيل ويمكن رصدها في النقاط التالية:
أولاً: المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الاختصاص اللازم لإجراء أي تحقيقات، لأسباب قانونية واضحة، لأن فتح التحقيق يستلزم أن تكون السلطة الفلسطينية "دولة" ذات سيادة، وهذا ليس قائمًا بالفعل، وهناك اتفاق بينها وبين إسرائيل بحل النزاع بينهما ضمن المفاوضات المستقبلية .
ثانياً: المحكمة يمكنها فقط العمل داخل دول ذات سيادة يمكنها منح الصلاحية للقيام بمهامها، السلطة الفلسطينية لا تعد جهة ذات سيادة، ولا تفي بشروط وجود دولة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية روما، وانضمام الفلسطينيين إلى معاهدة روما لا يعد بديلًا للاختبار الموضوعي والجوهري الذي يُمكّنها من منح المحكمة صلاحيات للعمل في دولة ذات سيادة.
ثالثاً: هناك اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يدعمها المجتمع الدولي، تتمثل في أنّ أي خلافات تتعلق بالصراع المشترك يتم حلها فقط ضمن المفاوضات، وأنه بتوجه الفلسطينيين للمحكمة، فإن ذلك يعني كسر الإطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بشأن المسائل السياسية التي يجب حلها عبر المفاوضات.
رابعاً: الموقف القانوني والمبدئي لإسرائيل، غير العضو في المحكمة، هو أن المحكمة لا تملك صلاحية قضائية بالنسبة لإسرائيل، وأي نشاط فلسطيني في المحكمة ليس نافذا قضائياً.

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