تنفيذ 62% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية بالشرقية

شدد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع خدمى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة والاستفادة من الاعتمادات المالية المطروحة لإستكمال تلك المشروعات، ودخولها الخدمة فى أسرع وقت وتقديم كافة التسهيلات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حرصًا من الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.



أوضح محافظ الشرقية أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020 بمحافظة الشرقية بلغت 509.414 مليون جنيه فى برامج " النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور " بنسبة تنفيذ وصلت 62%.



ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية الدولة 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.