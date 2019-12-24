العمدة: الحكومة حققت نجاحًا كبيرًا فى تراجع عجز الموازنة

وأضاف، أنه فى حالة زيادة المصروفات عن الإيرادات يؤدي إلى عجز الموازنة، أما فى حالة زيادة الإيرادات عن المصروفات يصبح هناك فائض، منوهًا بأن مصر عانت لسنوات بسبب عجز الموازنة العامة.

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 6% عجزًا بموازنة 2019 -2020، مؤكدًا أن الحكومة حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تراجع عجز الموازنة إلى 8.4% خلال عام 2018 - 2019.وأشار كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك توقعات بالوصول إلى نسب أقل في عجز الموازنة العامة تصل إلى 5% خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن الموازنة العامة عبارة عن خطة اقتصادية واجتماعية مستقبلية للدول، تهدف الدولة من خلالها إلى الإنقاق على كل قطاعاتها من أجور ومرتبات ودعم وفوائد دين التى تمثل الإيرادات والمصروفات.