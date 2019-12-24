ضبط 4 متهمين بسرقة خط بترول خام فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 متهمين بسرقة خطوط البترول الخام في محافظة الدقهلية.



وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل "فنطاس" قيادة أحدهما، وبحوزتهما "محبس نحاس، خرطوم كبير يُستخدم فى سحب المواد البترولية، مفتاح إنجليزى، بفحص السيارة تبين أنها محملة بكمية من البترول الخام.



بمواجهتهما عن حمولة السيارة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع اثنين آخرين، تم ضبطهما، وسرقة حمولة السيارة 8000 لتر بترول خام من خط أنابيب بترول "أبوماضى – طنطا"، وأن الأدوات المضبوطة بحوزتهما يستخدمونها فى سحب البترول من خط الأنابيب.



كما أرشدوا عن خط الأنابيب موقع السرقة، واعترفوا بقيامهم ببيع البترول الخام المسروق لأحد الأشخاص، وجارٍ تقنين إجراءات ضبطه، ويتولى بيعه لمصانع الطوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.