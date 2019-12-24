الصحة: فحص 82.5% من طلاب المدارس الإعدادية من فيروس سى

أعلن الدكتور إيهاب كمال مدير حملة مسح طلاب المدارس من فيروس سى، عن الانتهاء من فحص 82.5% من طلاب المدارس المستهدف مسحهم خلال العام الجارى، والتى تشمل 2 مليون طالب مستهدف مسحهم فى كافة المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية.



وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه تم فحص مليون و650 ألف طالب تقريبًا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الماضى.



وأوضح أن فحص طلاب المدارس مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة.



وأكد أنه ثبت إصابة 913 طالب وبدأوا فى تلقى العلاج، حيث يتم تحويل الحالات المصابة للجان التأمين الصحى فى المحافظات لاستكمال باقى الفحوصات والحصول على العلاج فى سرية تامة ويتم إبلاغ ولى الأمر بالنتائج فقط.



وأشار إلى أن جميع خطوات الفحص والعلاج بالمجان، لافتًا إلى أنه تم تأمين جرعات علاج الطلاب من فيروس سى فى جميع مراكز العلاج، والتى تتمثل فى 3 جرعات للطلاب المصابين.



يذكر أن هناك توجيهات رئاسية بإجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات لطلاب الأول الإعدادى والعام الأول الجامعى، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى.