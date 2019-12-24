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مصر

الكشف على 10106 طلاب في مجالات العيون والانيميا والسكر والجلدية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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انتهت مبادرة أولادنا فى عنينا التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، أمس، حيث اختتمت قوافلها الطبية التى تجوب المدارس للفصل الدراسى الأول لهذا العام، ونجحت منذ انطلاق العام الدراسى فى توقيع الكشف على العيون والانيميا والسكر والجلدية والتوعية ضد انتشار العدوى لـ 10106 طلاب بعدد من مدارس القرى الأكثر احتياجا بالفيوم.

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة أولادنا فى عنينا اختتمت قوافلها الطبية بتنظيم قافلة طبية للكشف على التلاميذ بمدرسة الشهيد الرائد عبد الباسط أبو نظارة، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

وأوضح عبد التفاح أن الخدمات الطبية التى قدمتها قوافل أولادنا من توقيع الكشف على عيون طلاب المدارس وإجراء تحاليل الأنيميا والسكرى والجلدية والتوعية بمخاطر انتشار العدوى تم تقديمها جميعا على ايدى مجموعة من أفضل المتخصصين في المجالات الطبية المعنية بينهم استشارى طب الأطفال بجامعة القاهرة، واستشارى العدوى بمستشفيات نيوهارت

وأضاف أن مبادرة عنيك فى عنينا استطاعت من خلال القافلة الطبية التى نظمتها فى مدرسة الشهيد الرائد عبد الباسط أبو نضارة الكشف على 448 طالبا وطالبة، منهم 155 رياض أطفال، وصرف 292 عبوة دواء لعلاج الأنيميا تكفى الواحدة لمدة شهر، وتوزيع 285 عبوة قطرات للعيون، كما تم أخذ مقاييس 46 طالبا وطالبة لعمل نظارات لهم وتسليمها فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت فى توقيع الكشف فى الفصل الدراسى الأول لهذا العام على 10106 طلاب وطالبات، ووزعت 5400 عبوة دواء لعلاج الانيميا، كما سلمت 867 نظارة طبية للطلاب الذين تم تشخيص احتياجهم لنظارات أثناء القوافل، وتم توزيع 5000 عبوة قطرات للعيون، كما كشفت المبادرة أيضا بالكشف على أمراض الجلدية للطلاب وتم توزيع 2425 عبوة دواء للجلدية، كما تم توزيع 10106 كتب لتوعية الطلاب بمخاطر العدوى.

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