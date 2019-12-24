"تنمية المشروعات": نعيد تهيئة وتطوير موقف عبود

قال سمير عبدالمجيد، رئيس جهاز فرع تنمية المشروعات بالقاهرة، إن الجهاز له دور تنموي، حيث أنه يعمل على تحسين الظروف الحياتية لمن يقطنون بالمناطق غير المخططة.



وأشار سمير عبدالمجيد، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، إلى أنهم أعادوا تهيئة وتطوير موقف عبود، بحيث يستوعب المواطنين داخل موقف مهيء آدمي، به أماكن لانتظار الركاب، ومدخل للخروج والدخول.



وأوضح رئيس جهاز فرع تنمية المشروعات بالقاهرة، أن هناك مشروعين آخرين وهما تطوير كوبري عبود، وتزويده بسلالم كهربائية، فضلا عن تطوير سوق النور للخضروات، حيث سيكون هناك مكان مخصص لكل بائع، ومدخل للخروج والدخول.