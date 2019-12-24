التأمين الصحي الشامل: تسجيل 1.77 مليون مواطن في 6 محافظات

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل مليون 771 ألف و945 مواطن بالمنظومة في 6 محافظات حتى الآن، وهو ما يعادل 471 ألف 353 ملف عائلي.



وأوضح السبكي للدستور أن المنظومة استطاعت تسجيل هؤلاء المواطنين في مدة زمنية قصيرة وفقا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.



وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه جارى العمل على قدم وساق داخل المنظومة في محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.



وأشار إلى أنه يتم العمل الآن على الانتهاء من تجهيز نظام الميكنة داخل وحدات محافظات المرحلة الأولى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد لهم.



ولفت إلى أن المنظومة مستمرة في توعية المواطنين بأهمية شمولية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية مشاركتهم فى المنظومة واستدامتها لهم.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق التدشين الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد نوفمبر من عام 2019 بعد فترة كبيرة من تجهيزات المحافظة وتطوير البنية التحتية لها بالاضافة لتطوير البنية التحتية لمحافظات المرحلة الأولى الـ 5 وهم "الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء"، وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتى الأقصر وجنوب سيناء شهر مارس المقبل.