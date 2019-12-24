المبيعات تدفع مؤشرات البورصة لمزيد من الهبوط بمنتصف التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة، تراجعاتها لدى منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فى الوقت الذى اتجه فيه المستثمرون المصريون نحو الشراء.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليصل إلى مستوى 13814 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 16168 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.88%، ليصل إلى مستوى 5147 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 527 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 1386 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 494 نقطة.