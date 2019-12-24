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عالم

رسميا.. اتفاق سعودي - كويتي لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة بشأن المنطقة المقسومة المتنازع عليها منذ عدة أعوام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكرت الوكالة في نبأ عاجل لها، أنه تم توقيع اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وفي وقت سابق، أعرب وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، عن أمله في تسوية الأوضاع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية قريبًا، مؤكدًا أنه يأمل في تسوية القضية بحلول نهاية 2019، حيث أوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ عدة أعوام.

وفي سبتمبر الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي، أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة تسير بشكل إيجابي، كما أكد في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة فيما يخص هذا الملف.

وفي أكتوبر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بأن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بشأن إنهاء الخلاف حول المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين في القريب العاجل.

وأوضح الجارالله، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته سفارة السعودية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ89 للمملكة، أنه استمع إلى التصريحات الإيجابية التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن المنطقة المقسومة، معربًا عن أمله في طي صفحة هذا الخلاف في القريب العاجل.

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