ضبط كوكايين بـ7 ملايين فى مطروح

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين.



تابعت مكافحة المخدرات نشاط اتجار مسجلين خطر في مخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مكانًا لهما.



عقب تقنين الإجراءات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بمنطقة الحمام وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهتهما أمام اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 7 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.