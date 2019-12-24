-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأفغانية تحرر "شيرزاد" من قبضة طالبان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعن حاكم مقاطعة "شيرزاد" موبارس خادم، اليوم الثلاثاء، تحرير المقاطعة بالكامل من قبضة حركة "طالبان" الإرهابية بعد عملية عسكرية استمرت شهرين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن خادم قوله إن المناطق التي تم تحريرها كانت تخضع لسيطرة الحركة المتمردة على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية مستعدة للرد على أي هجوم تعتزم "طالبان" شنه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن طالبان تكبدت خسائر فادحة خلال العملية العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الخسائر أو أعداد الضحايا الذين سقطوا من الجانبين خلال القتال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الجندي: مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر يتعامل مع الأب كرجل مشبوه

منذ حوالي 8 ساعات

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

منذ ساعة الا ربع

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

منذ حوالي 15 ساعة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الصور

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

"بينها سرقة آثار وتطهير عرقي".. ما لا تعرفه عن جرائم أردوغان في سوريا

محمد عبد العزيز يكتب: لماذا أشفق على وزير الإعلام؟!

شعراوي يبحث مع شركة صينية توريد اتوبيسات الغاز الطبيعي والكهرباء

حزب التجمع: نؤيد "قانون الإدارة المحلية" ونعتبره ضرورة وطنية

منوعات

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

مرحاض غريب.. يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية

"قفاز ذكي" اختراع سعودي يدخل المدارس البريطانية

كشكول

ننشىر جدول ومواعيد القوافل التعليمية بـ"الوادي الجديد"

600 جنيه مكافأة عيد الميلاد للعاملين بجامعة بني سويف

المعاهد الأزهرية تشارك في مبادرة "جدد صحتك... تنقذ حياة"

احذري.. أدوية البرد لا تستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

الخميس"القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

الخميس عرض فيلم "القليوبي صديق الحياة" بقصر السينما

سلسلة فعاليات بمتحف الطفل احتفالًا بالعام الجديد

تأسست من 60 عامًا.. الثقافة تكرم 14 شخصية من رموز فرقة رضا

صفحتنا ع الفيس بوك